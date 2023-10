Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbrecher hebeln Fenster auf

Velen (ots)

Tatort: Velen, Feldbrandweg;

Tatzeit: 27.10.2023, 19.45 Uhr;

In ein Wohnhaus eingebrochen sind Unbekannte in Velen. Der Fall ereignete sich am Samstag gegen 19.45 Uhr am Feldbrandweg. Um ins Gebäude zu gelangen, machten sich die Täter an einem Fenster zu schaffen. Sie durchsuchten das Innere und entwendeten Bargeld. Als eine Bewohnerin des Hauses zurückkehrte, flüchteten die Einbrecher. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell