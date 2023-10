Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Tödlicher Verkehrsunfall

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Großemast, Bundesstraße 70;

Unfallzeit: 28.10.2023, 18.40 Uhr;

Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag bei einem schweren Verkehrsunfall in Vreden ums Leben gekommen. Ein 29 Jahre alter Autofahrer aus Borken war gegen 18.40 Uhr außerorts auf der Bundesstraße 70 im Bereich der Bauerschaft Großemast aus Richtung Vreden kommend in Richtung Oeding unterwegs. Im Abschnitt zwischen der Kreisstraße 20 und dem Wessendorfer Dyk überholte der Borkener nach ersten Erkenntnissen den Lkw eines vorausfahrenden 30-jährigen Ahausers. Pkw und Motorrad stießen frontal zusammen. Dabei erlitt der 64-Jährige aus Rhede so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Leichte Verletzungen zogen sich zwei Insassen im Auto des Borkeners zu, ein 46-jähriger und eine 16-Jährige, beide aus Südlohn. Die Bundesstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell