POL-BOR: Gronau-Epe - Radfahrer erfasst

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Alter Postweg; Tatzeit: 26.10.2023, zwischen 07.00 Uhr und 17.00 Uhr; In ein Wohnhaus eingebrochen sind Unbekannte am Donnerstag in Gronau. Um in das Gebäude an der Straße Alter Postweg zu gelangen, hatten sie sich an einem Fenster zu schaffen gemacht. Die Täter erbeuteten Handys, Kopfhörer und Bargeld. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

