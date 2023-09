Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: betrunken gefahren + Kennzeichen abgerissen + Zimmerbrand im Kinderheim + in Wohnwagen eingedrungen + Reifen zerstochen + Dieseldiebe am Werk

Friedberg (ots)

Ortenberg- betrunken gefahren

Ein offenbar betrunkener Autofahrer wurde der Polizei gestern (07.09.2023) gemeldet. Er sei zwischen Selters und Ortenberg unterwegs. Der Fahrer fahre Schlangenlinien und komme immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Die Ordnungshüter konnten den gemeldeten Autofahrer gegen 23:30 Uhr in Ortenberg kontrollieren. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer brachte es auf rund 1,4 Promille. Er musste mit zur Polizeiwache, wo ein hinzugezogener Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Der 40-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Bad Vilbel- Kennzeichen abgerissen

Wegen Kennzeichendiebstahl ermittelt derzeit die Bad Vilbeler Polizei. Ein Unbekannte riss zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr am Donnerstag (07.09.2023) die Kennzeichen von einem BMW und flüchtet. Der graue 3-er stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz in der Straße "Am Hainborn" am Endes des Berkersheimerwegs. Der Schaden wird mit 50 Euro beziffert. Hinweise, zu den Dieben, sowie zum Verbleib der beiden Kennzeichen HD-E 4466, erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0.

Butzbach- Zimmerbrand im Kinderheim

Die Rettungsleitstelle informierte gestern Abend (07.09.2023) die Polizei über einen Brand im Kinder- und Jugendheim Waldfrieden. Gegen 21:00 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei aus. Offenbar war im Bereich einer Matratze in einem der Jugendzimmer ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer. Eine Betreuerin wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird nach ersten Schätzung mit 20.000 Euro beziffert. Zur Brandursache können derzeit noch keine Auskünfte gegeben werden. Brandermittler der Kriminalpolizei haben ihre Arbeit aufgenommen. Neben Rettungskräften und der Polizei waren die Feuerwehren aus Butzbach und den Stadtteilen im Einsatz.

Friedberg- in Wohnwagen eingedrungen

Unbekannte haben sich in der Straße "Am Wartfeld" an einem Wohnwagen zu schaffen gemacht. Im Zeitraum zwischen dem 20.08.2023 und Donnerstag (07.09.2023), 18:00 Uhr drangen sie durch ein Fenster an der Rückseite des Wohnwagens ein und öffneten Schränke und Schubladen. Offenbar wurde nichts gestohlen. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Friedberg- Reifen zerstochen

Die hinteren beiden Reifen eines grauen Skodas haben Unbekannte zwischen Dienstag (05.09.2023) und Mittwoch (06.09.2023) zerstochen und einen 300 Euro teuren Schaden verursacht. Der Karoq parkte zwischen 18:30 Uhr und 12:00 Uhr in der Heinrich-Busold-Straße. Wem sind in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Wölfersheim-Melbach und Wöllstadt- Dieseldiebe am Werk

190 Liter Dieselkraftstoff haben Unbekannte aus einem gelben Volvo EWR 170 E abgezapft. Die Diebe begaben sich zwischen Mittwoch (06.09.2023), 16:00 Uhr und Donnerstagmorgen (07.09.2023), 06:45 Uhr zu der Baustelle in der Friedberger Straße, öffneten den Tankdeckel und stahlen den Kraftstoff. Im selben Zeitraum machten sich Diebe an einem Baustellenfahrzeug an der Kreisstraße 104 in Höhe der Unterführung zur B3 zu schaffen. Hier zapften sie 200 - 250 Liter Diesel ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 730 Euro. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell