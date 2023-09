Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Auseinandersetzung an der Willi-Zinnkann-Halle + Wohnwagen beschädigt + Einbrecher an der Kita

Friedberg (ots)

Büdingen - Auseinandersetzung an der Willi-Zinnkann-Halle

In der Eberhard-Bauner-Allee gerieten am gestrigen Abend (06.09.2023) Jugendliche zunächst in eine verbale Auseinandersetzung, in dessen Folge ein 16-Jähriger von zwei bislang Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und fragt: - Wer hat die Auseinandersetzung auf dem Parkplatz der Willli-Zinnkann-Halle zwischen 20:00 Uhr und 20:20 Uhr mitbekommen? - Wer kann Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Friedberg-Ockstadt: Wohnwagen beschädigt

Zwischen 19:30 Uhr am Dienstag (05.09.2023) und 07:30 Uhr am Mittwoch (06.09.2023) brachen Unbekannte einen Wohnwagen auf und verursachten dabei einen 500 Euro teuren Schaden. Der weiße SDAH Wohnwagen des Herstellerst SIR stand in der Bachstraße. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Zeugenhinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Büdingen-Düdelsheim: Einbrecher an der Kita

Erfolglos versuchten Diebe die Eingangstür der Kindertagesstätte "Spatzennest" in der Straße "Am Kraftenborn" aufzubrechen. Die Tür hielt stand, jedoch wurde der elektrische Schließmechanismus beschädigt. Die Reparatur wird etwa 500 Euro kosten. Die Unbekannten gelangten nicht in die Tagesstätte und flüchteten unerkannt und ohne Beute. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Dienstagabend (05.09.2023) 18:00 Uhr und Mittwochmorgen (06.09.2023), 08:00 Uhr aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell