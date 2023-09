Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Beifahrertür gegen Kotflügel gestoßen + Tasche aus Fahrzeug geklaut + Terrassentür hält Einbruchsversuchen stand

Friedberg (ots)

Gedern: Beifahrertür gegen Kotflügel gestoßen

Einen 2.000 Euro teuren Schaden hinterließ ein Unfallfahrer am Samstag (02.09.2023) an einem weißen VW. Der Golf parkte zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Lauterbacher Straße in Höhe der Hausnummern 2-4. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass in diesem Zeitraum der Unfallfahrer mit seinem Fahrzeug in Höhe des VWs anhielt, ein Beifahrer ausstieg und die geöffnete Tür gegen den Kotflügel des Golfs stieß. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer. Hinweise, zu diesem oder seinem Fahrzeug, erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Bad Nauheim- Tasche aus Auto geklaut

Mitarbeiter der Stadt hatten ihren Lkw gestern Nachmittag kurzzeitig vor der Bühne im Goldsteinpark abgestellt. Ein Unbekannter nutzte offenbar einen unbeobachteten Moment, griff in den unverschlossenen Lkw und stahl eine Arbeitstasche vom Beifahrersitz. In dieser befanden sich neben 200 Euro Bargeld, verschiedenste Karten und Schlüssel. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Wem sind am Montag (04.09.2023), gegen 15:50 Uhr verdächtige Personen auf dem Parkplatz in der Straße "Am Goldstein" aufgefallen? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Vilbel- Terrassentür hält Einbruchsversuchen stand

Unbekannte machten sich am vergangenen Wochenende an einer Terrassentür in der Alten Frankfurter Straße zu schaffen. Sie gelangten über eine Wiese auf das Grundstück des Mehrfamilienhauses. Offensichtlich kletterten die Diebe am Regenfalltor des Hauses hoch und stiegen auf den Balkon der Wohnung im ersten Obergeschoss. Sodann versuchten sie die Terrassentür aufzuhebeln. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand. Die Unbekannten ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Die Polizei beziffert den Schaden an der Tür mit 500 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Donnerstag (31.08.2023), 22:00 Uhr und Sonntag (03.09.2023), 10:00 Uhr in der Alten Frankfurter Straße aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell