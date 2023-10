Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geparktes Auto angefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Königstraße;

Unfallzeit: 26.10.2023, zwischen 08.05 Uhr und 10.10 Uhr;

Eine böse Überraschung erwartete am Donnerstag in Bocholt eine Autofahrerin: Als sie zu ihrem geparkten Wagen zurückkehrte, stellte die Frau einen Schaden fest. Der schwarze VW hatte in einem Parkhaus an der Königstraße gestanden - dort muss es zwischen 08.05 Uhr und 10.10 Uhr zu dem Unfall gekommen sein. An dem beschädigten Fahrzeug blieb blauer Fremdlack zurück. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell