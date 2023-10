Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Metall entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Heeker Straße;

Tatzeit: zwischen 25.10.2023, 17.00 Uhr, und 26.10.2023, 07.30 Uhr;

Auf Kupfer und Messing abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Ahaus. Die Täter hatten sich auf unbekannte Weise Zugang zu dem Firmengelände an der Heeker Straße verschafft, auf dem das Material in Containern lagerte. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell