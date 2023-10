Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Flucht an Tatort zurückgekehrt

Borken (ots)

Tatort: Borken, Heidener Straße;

Tatzeit: 26.10.2023, 14.00 Uhr und 20.00 Uhr;

Ein ertappter und zunächst geflüchteter Ladendieb ist in Borken an den Tatort zurückgekehrt und hat einen Mitarbeiter des betroffenen Geschäfts bedroht. Dazu kam es am Donnerstag in einem Verbrauchermarkt an der Heidener Straße. Ein Mitarbeiter beobachtete dort gegen 14.00 Uhr, wie der Unbekannte Ware in seine Jackentasche steckte. Als er ihn ansprach, kam es zu einer Rangelei. Dem Tatverdächtigen gelang schließlich die Flucht. Gegen 20.00 Uhr erschien der Mann erneut und lief mit einem Messer in der Hand auf den betreffenden Mitarbeiter zu. Der Bedrohte flüchtete und der Unbekannte entfernte sich daraufhin. Zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: circa 30 Jahre alt, athletische Figur, dunkler Teint, bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Kapuze und einer Kappe. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell