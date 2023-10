PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Unter Alkohol- und Drogeneinfluss Pkw gefahren +++ Pkw zerkratzt +++ mehrere Verkehrsunfallfluchten +++

Limburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 65551 Limburg-Lindenholzhausen, Fallbornstraße Tatzeit: Samstag, 21.10.2023, 20:00 Uhr bis Sonntag, 22.10.2023, 03:50 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen Einbrecher durch eine Kellertür in ein Einfamilienhaus in der Fallbornstraße ein. Im Haus wurde ein Tresor aufgehebelt und daraus Bargeld sowie Goldschmuck entwendet. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss Auto gefahren Tatort: 65520 Bad Camberg, Bahnhofstraße Tatzeit: Samstag, 21.10.2023, 16:55 Uhr Am Samstagnachmittag führten Beamte der Polizeidirektion Limburg-Weilburg eine stationäre Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße in Bad Camberg durch. Um 16:55 Uhr fuhr ein grauer Pkw, VW Golf Kombi, in die Kontrollstelle ein. Der Pkw wies im vorderen rechten Bereich, sowie auf der rechten Seite frische Unfallspuren auf. Zur Herkunft der Beschädigungen machte der 46jährige Fahrer aus Selters keine glaubhaften Angaben. Im weiteren Verlauf der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht. Er musste daher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wurde anschließend entlassen. Hinweise zu einer möglichen Unfallstelle nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 entgegen.

Geparkter Pkw beschädigt

Tatort: 65549 Limburg, Josef-Ludwig-Straße Tatzeit: Samstag, 21.10.2023, 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr Im Tatzeitraum wurde die rechte Seite des am Fahrbahnrand der Josef-Ludwig-Straße geparkten grauen Pkw, Audi S4, zerkratzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Kreisgebiet 1. Tatort: Gemarkung 35799 Merenberg, L 3109 Tatzeit: Samstag, 21.10.2023, 20:45 Uhr Ein 42jähriger Mann aus Merenberg befuhr mit seinem Pkw die L 3109 von Merenberg kommend in Richtung Waldernbach. Auf der Landstraße wendete er und stieß dabei gegen die dortige Leitplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Bei seiner Weiterfahrt fiel der Mann aufgrund unsicherer Fahrweise erneut auf. Er konnte von einer Streife der Polizeistation Weilburg angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,87 Promille. Er wurde zwecks Blutentnahme zur Polizeistation verbracht und anschließend entlassen.

2.

Tatort: 35781 Weilburg-Kubach, Mittlere Friedenbach Tatzeit: Samstag, 21.10.2023, 02:00 Uhr bis 18:30 Uhr Ein unbekannter Täter fuhr im Tatzeitraum gegen das Heck eines geparkten grünen Pkw, Mazda. Es entstand ein Schaden von ca. 800 EUR an dem Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 / 9386-0 in Verbindung zu setzen.

3.

Tatort: 65549 Limburg, Diezer Straße, Parkhaus Stadthalle Tatzeit: Samstag, 21.10.2023, 11:27 Uhr bis 13:05 Uhr Im Tatzeitraum wurde der im Stadthallenparkhaus geparkte graue Pkw, BMW im Bereich der Fahrertür beschädigt. Nach dem Verkehrsunfall verließ der unbekannte Unfallverursacher den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

