PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Betrug+++Versuchter Diebstahl, Sachbeschädigung einer Israelflagge+++Trickbetrug+++Besitz, Erwerb von Kokain+++Verkehrsunfälle+++

Limburg (ots)

1. Betrug

Tatzeit: Dienstag, 17.10.2023

Tatort: Ahrstraße, 65520 Bad Camberg

Unbekannte Täter gaben sich am Telefon als Mitarbeiter der Deutschen Bank aus, bei der die 31-jährige Geschädigte Kundin ist. Im Glauben, dass es sich tatsächlich um Mitarbeiter der Deutschen Bank handelt, gibt die Geschädigte mehrere TAN´s preis. Im Anschluss kommt es zu mehreren unerlaubten Abbuchungen. Der Geschädigten entsteht ein erheblicher Schaden im 5-stelligen Bereich.

2. Versuchter Diebstahl, Sachbeschädigung an israelischer Flagge

Tatzeit: Freitag, 20.10.2023, 17:21 Uhr Tatort: Limburger Straße, 65520 Bad Camberg

Am Freitagabend versuchen zwei unbekannte männliche Täter eine israelische Flagge, die der 30-jährige Geschädigte aus seinem Fenster hängen hatte, zu entwenden. Bei dem Versuch, wurde die Flagge beschädigt. Im Anschluss flüchteten die Täter. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - ca. 20-30 Jahre - südländisches Erscheinungsbild, - kräftig - kurze, dunkle Haare - grauer Pullover

Täter 2:

- männlich - ca. 20-30 Jahre - schlank

3. Trickbetrug

Tatzeit: Freitag, 20.10.2023, 17:42 Tatort: Bäckereifiliale im Kaufland, Westerwaldstraße 111, 65549 Limburg

Zur besagten Tatzeit kam es in der Bäckereifiliale zu einem fingierten Wechseltausch von Bargeld durch eine männliche Person. Zu Dienstschluss konnte dann durch die 20-jährige Mitarbeiterin festgestellt werden, dass 200EUR aus der Kasse fehlen.

4. Besitz, Erwerb von Kokain

Tatzeit: Samstag, 21.10.2023, 00:06 Uhr Tatort: Schiede, 65549 Limburg

Bei einer Personenkontrolle in einer Spielothek konnte bei dem 33-jährigen russischen Staatsangehörigen aus Limburg 1,2 Gramm Kokain in der Hosentasche gefunden werden. Bei der Überprüfung der Person in den polizeilichen Systemen konnte festgestellt werden, dass die Person per Haftbefehl gesucht wird. Sie wurde festgenommen und an die Justizvollzugsanstalt in Limburg überstellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

5. Verkehrsunfall

Unfallzeit: Freitag, 20.10.2023, 06:50 Uhr Unfallort: B49 in 65614 Beselich

Eine 30-jährige aus Beselich befuhr mit ihrem Pkw die B49 von Wetzlar in Richtung Limburg. In Höhe Beselich kam sie auf der regennassen Fahrbahn mit dem Pkw ins Schleudern. Sie stieß gegen die linke Leitplanke, drehte sich und stieß dann gegen die rechte Leitplanke. Sie kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Sie erlitt einen Schock. Ein nachfolgender Pkw fuhr über auf der Fahrbahn befindliche Fahrzeugteile und hatte einen platten Reifen.

6 Verkehrsunfall

Unfallzeit: Freitag, 20.10.2023, 14:20 Uhr Unfallort: L3020 in 35781 Weilburg

Eine 23-jährige aus Villmar befuhr die L3020 von der B456 kommend in Fahrtrichtung Runkel. In einer scharfen Linkskurve geriet das Fahrzeug ins Schleudern und steuerte in den Graben linksseitig. Dort stieß das Fahrzeug gegen eine Böschung und überschlug sich in der Folge. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Erster Einschätzung nach wurden die Fahrerin, der Beifahrer und die beiden Kleinkinder nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 5000,00EUR.

7. Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Unfallzeit: Samstag, 21.10.2023, 10:48 Uhr Unfallort: B49 zwischen Löhnberg und Weilburg

Ein 62-jähriger aus Wetzlar befuhr mit seinem Motorrad die B49 aus Richtung Löhnberg in Richtung Weilburg. Auf regennasser Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Rutschen und kam nach rechts in den Grünstreifen. Beim Versuch, wieder zurück auf die Fahrbahn zu kommen, kam der Motorradfahrer zu Fall. Bei dem Unfall wurde er leicht verletzt und durch die hinzugerufenen Rettungskräfte in das Krankenhaus nach Weilburg gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 1500,00EUR.

