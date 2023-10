POL-LM: 36-Jähriger von drei Männern geschlagen - Zeugen gesucht +++ Rüttelplatte von Ladefläche gestohlen +++ Mountainbike gestohlen - Täter gesehen +++ Von der Fahrbahn abgekommen und Fahrzeuge beschädigt

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. 36-Jähriger von drei Männern geschlagen - Zeugen gesucht, Limburg, Werner-Senger-Straße, Donnerstag, 19.10.2023, 02:30 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht kam es in Limburg in der Werner-Senger-Straße zu einem körperlichen Angriff auf einen 36-Jährigen, welcher von drei Unbekannten angegriffen und verletzt wurde. Der Geschädigte erschien selbstständig auf der Polizeistation Limburg und berichtete, dass er gegen 02:30 Uhr in der Werner-Senger-Straße fußläufig unterwegs gewesen sei. Vor einem Kaufhaus sei er plötzlich grundlos von drei Männern angegriffen und geschlagen worden. Er habe sich verteidigt und ebenfalls nach den Angreifern geschlagen. Anschließend seien die drei Unbekannten geflüchtet. Beschreibung Täter 1: Circa 1,70 Meter, 65 - 70 kg, circa 25 Jahre, schwarze Jacke, Schirmmütze. Beschreibung Täter 2: Circa 1,80 Meter, 70-75 kg, älter als 25 Jahre, schwarze Jacke. Beschreibung Täter 3: Circa 1,80 Meter, 75-80 kg, älter als 25 Jahre, schwarze Jacke. Der Geschädigte, selbst türkischer Staatsangehöriger, erklärte gegenüber der Polizei, dass die drei Angreifer mutmaßlich afghanischer Abstammung gewesen sein sollen. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Limburger Polizei unter der Rufnummer (06431)9140-0 entgegen.

2. Rüttelplatte von Ladefläche gestohlen, Limburg, Linter, Tannenstraße, Sonntag, 15.10.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 16.10.2023, 06:00 Uhr

(he)Wie der Polizei gestern bekannt wurde, kam es bereits in der Nacht von Sonntag, dem 15.10.2023 auf Montag, dem 16.10.2023 in Limburg-Linter zu einem Diebstahl einer Rüttelplatte. Die Maschine des Herstellers BOMAG in den Farben schwarz, gelb stand im Tatzeitraum in der Tannenstraße auf der Ladefläche eines Klein-LKW im Hof eines Mehrparteienhauses. Der oder die Täter schnitten einen Sicherungsgurt durch, nahmen die Maschine vom Lkw und flüchteten unerkannt. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 5.000 Euro. Die Polizei in Limburg bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

3. Mountainbike gestohlen - Täter gesehen, Limburg, Bruder-Kremer-Straße, Mittwoch, 18.10.2023, 14:00 Uhr

(he)Am Mittwochmittag kam es in Limburg zu einem Fahrraddiebstahl, bei dem die Täter mutmaßlich von Zeugen gesehen wurden. Eine eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden der Täter. Gegen 14:00 Uhr stellte ein Kunde eines in der Bruder-Kremer-Straße gelegenen Einkaufsmarktes sein Rad vor diesem ab und sicherte es mit einem Schloss. Als er nach seinem Einkauf wieder zurückkam, war das Rad verschwunden. Nachdem der Diebstahl bekannt wurde, meldete sich eine Zeugin, welche die mutmaßlichen Täter beim Abtransport des Rades gesehen hatte. Eine anschließende Fahndung blieb jedoch ergebnislos. Das Rad hat einen Wert von circa 500 Euro. Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben. 1.Person: Circa 18 Jahre, männlich, klein, dunkler Kapuzenpullover, dunkle Jacke, "südländisches Aussehen". 2.Person: 18-20 Jahre, männlich, etwas größer als die erste Person, rotblonde Haare, "mitteleuropäisches Erscheinungsbild". Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Verbleib des Rades nimmt die Limburger Polizei unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Von der Fahrbahn abgekommen und mehrere Fahrzeuge beschädigt, Limburg-Staffel, Ringstraße, Mittwoch, 18.10.2023, 14:25 Uhr

(he)Gestern kam es in Limburg-Staffel in der Ringstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrzeuge beschädigt wurden und ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Gegen 14:30 Uhr befuhr eine 42-jährige Ford-Fahrerin die Ringstraße in Richtung Rosenstraße. In Höhe der Hausnummer 16 verlor die Frau die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und touchierte drei am Straßenrad geparkte Fahrzeuge. Hierbei wurden ein Opel Astra, ein Opel Meriva sowie eine Mercedes A-Klasse beschädigt. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, Zeugen konnten der Polizei jedoch Hinweise auf den Wohnort geben. Es ergaben sich Hinweise, dass die Fahrzeugführerin zum Unfallzeitpunkt ihr Mobiltelefon bediente. Weiterhin stellte sich im Rahmen der Unfallaufnahme heraus, dass die 42-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

