PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Lebensmittelautomat aufgebrochen +++ Tür von Kindergarten beschädigt +++ Autoaufbrecher unterwegs - Frontscheinwerfer ausgebaut und gestohlen

Limburg (ots)

1. Lebensmittelautomat aufgebrochen,

Villmar-Seelbach, Bahnhofstraße, Festgestellt: 16.10.2023, 09.30 Uhr,

(pl)Am Montagmorgen wurde gegen 09.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Villmar-Seelbach ein aufgebrochener Lebensmittelautomat festgestellt. Unbekannte Täter hebelten den im Bereich der Gemeindehalle befindlichen Automaten auf und entwendeten Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

2. Tür von Kindergarten beschädigt,

Limburg-Linter, Olympiastraße, 14.10.2023, 14.30 Uhr bis 15.10.2023, 15.00 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag wurde die Tür eines Kindergartens in der Olympiastraße in Linter von Einbrechern beschädigt. Unbekannte Täter fügten der Tür des Heizungsraumes ein Loch zu, ergriffen aber anschließend die Flucht, ohne etwas aus dem Raum entwendet zu haben. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Autoaufbrecher unterwegs - Frontscheinwerfer ausgebaut und gestohlen, Runkel-Ennerich, Großmannswiese, 16.10.2023, 05.15 Uhr,

(pl)Auf dem Gelände eines Autohändlers in der Straße "Großmannswiese" in Runkel-Ennerich hatten es Autoaufbrecher am Montagmorgen auf die Frontscheinwerfer eines dort abgestellten Opel Zafira abgesehen. Die Täter schlugen gegen 05.15 Uhr eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und bauten anschließend die Scheinwerfer aus, um dann mit der Beute die Flucht zu ergreifen. Ebenfalls in Runkel-Ennerich wurde zwischen 07.30 Uhr und 11.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Kindergartens in der Straße "Am Schlösschen" die Seitenscheibe eines weiteren Pkw eingeschlagen, jedoch aus dem Innenraum nichts entwendet. Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell