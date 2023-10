PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pkw im Weilburger Parkdeck aufgebrochen +++ Zwei E-Bikes in Weilburg entwendet +++ Verkehrsunfallflucht+++Bedrohung/Beleidigung+++ Einbruch in Schaustellerwohnwagen+++

Limburg (ots)

+++ Pkw im Weilburger Parkdeck aufgebrochen +++

Tatort: Frankfurter Straße, 35781 Weilburg

Tatzeit: Freitag, 13.10.2023, 14:50 Uhr bis Freitag, 13.10.2023, 19:30 Uhr

(sw) Am Freitag wurde durch einen unbekannten Täter die Heckscheibe eines im Weilburger Parkdeck abgestellten 3er BMW eingeschlagen. Der Täter entwendete aus dem Fahrzeug ein als Geschenk verpacktes Computerspiel, eine elektrische Zahnbürste und einen Kulturbeutel. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,00EUR. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf ca. 100,00EUR geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg (06431/9140-0) in Verbindung zu setzen.

+++ Zwei E-Bikes aus Keller in Weilburg entwendet +++

Tatort: Mozartstraße, 35781 Weilburg

Tatzeit: Freitag, 13.10.2023, 16:00 Uhr bis Freitag, 13.10.2023, 20:15 Uhr

(sw) Am Freitagnachmittag verschaffte sich unbekannte Täter Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses in Weilburg. Es wurde die Stromversorgung zu einem Bewegungsmelder durchtrennt und die Tür zum Kellerabteil aufgehebelt. Der oder die Täter entkamen mit zwei E-Bikes der Marke "Cube" im Wert von 1,000,00EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg (06431/9140-0) in Verbindung zu setzen.

+++ Verkehrsunfallflucht am Weilburger Schwimmbad +++

Unfallort: Oberlahnbad, 35781 Weilburg

Unfallzeit: Freitag, 13.10.2023, 18:45 Uhr

(sw) Am frühen Freitagabend wurde der geparkte Pkw NISSAN Note auf dem Schwimmbadparkplatz beim Ausparken von einer grauen MERCEDES B-Klasse touchiert und dadurch beschädigt. Anschließend flüchtete das Fahrzeug vom Parkplatz in unbekannte Richtung. Hinweise zum Fahrzeugführer liegen nicht vor. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 300,00EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg (06471/3986-0) in Verbindung zu setzen.

+++ Eskalation beim Spaziergang in Ellar +++

Tatort: 65620 Waldbrunn-Ellar, Am Mühlwald

Tatzeit: Freitag, 13.10.2023, 18:00 Uhr

(tt) Die Geschädigte ging mit ihren Hunden spazieren, der Beschuldigte war ebenfalls mit seinem Hund unterwegs. Plötzlich riss sich der Hund des Beschuldigten aus seinem Geschirr und rannte auf die Geschädigte und deren Hunde zu. Beim Versuch den Hund des Beschuldigten von ihren Hunden fernzuhalten, kam die Geschädigte zu Fall und verletzte sich am Knie. Als die Geschädigte versuchte, den Hund des Beschuldigten mit einem Stock von sich fernzuhalten, beleidigte und bedrohte der Beschuldigte die Geschädigte.

+++ Einbruch in Schaustellerwohnwagen +++

Tatort: 65549 Limburg, Ste.-Foy-Straße

Tatzeit: Freitag, 13.10.2023 17:30 Uhr- 19:30 Uhr

(tt) Unbekannte Täter hebelten am Freitagabend einen Wohnwagen, welcher anlässlich des diesjährigen Oktoberfestes auf dem Marktplatz in Limburg im hinteren Bereich abgestellt ist, auf, gelangte somit in den Innenraum und entwendete aus einem Tresor ca. 20.000 - 30.000 Euro Bargeld und eine Armbanduhr der Marke Breitling. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

