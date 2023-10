PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Dieb in Keller unterwegs +++ Diebe nähern sich Lkw +++ Diebstahl aus E-Auto +++ Auto-Kennzeichen gestohlen

Limburg (ots)

1. Dieb in Keller unterwegs, Limburg an der Lahn, Walderdorffstraße, Montag, 25.09.2023 bis Montag, 09.10.2023

(eh) In der Zeitspanne vom Montag, dem 25.09.2023, und Montag, den 09.10.2023, entwendeten Unbekannte diverse Werkzeuge aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Limburg. Auf bislang nicht bekannte Art und Weise verschafften sich die Diebe Zutritt zu dem in der Walderdorffstraße befindlichen Keller des Mehrfamilienhauses. Hier entwendeten sie aus einem Kellerabteil zwei Bohrmaschinen, eine Stichsäge sowie mehrere Rucksäcke und Taschen. Anschließend entkamen sie mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Diebe nähern sich Lkw, Weilburg, Industriestraße, Mittwoch, 11.10.2023, 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr

(eh) Am vergangenen Mittwoch entwendeten Langfinger einen Rucksack samt Inhalt aus einem geparkten LKW in Weilburg. Diese wurde gegen 08.30 Uhr von seinem Besitzer am Straßenrand in der Industriestraße geparkt. Als dieser gegen 12.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass sein Rucksack samt Mobiltelefon und Werkzeugen aus dem Fahrzeuginneren entwendet worden war. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf circa 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation in Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0 entgegen.

3. Diebstahl aus E-Auto, Brechen, Niederbrechen, Dirichsstraße, Dienstag, 10.10.2023, 17.30 Uhr bis Mittwoch, 11.10.2023, 10.30 Uhr

(eh) In der Zeit von Dienstag, dem 10.10.2023 17.30 Uhr auf Mittwoch, 11.10.2023 10.30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Kia Niro in Niederbrechen ein. Dieser wurde von seinem Besitzer am Straßenrand in der Dirichsstraße ordnungsgemäß abgestellt. Auf bislang nicht bekannte Art und Weise öffnete ein Langfinger das Fahrzeug und entwendete hieraus eine Sonnenbrille der Marke Ray Ban sowie die Ladekarte des Elektrofahrzeuges. Anschließend entkam er mit seinem Diebesgut in Höhe von circa 500 EUR in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Auto-Kennzeichen gestohlen, Limburg an der Lahn, Austraße, Montag, 09.10.2023, 08.37 Uhr bis Mittwoch, 11.10.2023, 19.15 Uhr

(eh) Im Zeitraum von Montag, 09.10.2023 auf Mittwoch, 11.10.2023 entwendeten Unbekannte in Limburg die Autokennzeichen eines geparkten Mercedes. Dieser wurde am Montag gegen 08.30 Uhr von seinem Besitzer in der Austraße abgestellt. Als dieser am Mittwoch gegen 19.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass beide Kennzeichen entwendet worden waren. Zuletzt war der gelb farbene Mercedes mit den amtlichen Kennzeichen BF-FJ 500 versehen. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

