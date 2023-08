POL-MFR: (916) Gegen Automaten getreten und Geld entwendet - Festnahme

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (03.08.2023) verunfallte ein Motorradfahrer in Nürnberg Zollhaus. Der Mann erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der Motorradfahrer war gegen 16:00 Uhr auf der Staatsstraße 2225 (Am Zollhaus) in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Kurz vor der dortigen Gaststätte geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf eine Verkehrsinsel, verlor die Kontrolle über das ...

