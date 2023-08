Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (914) Zugunfall bei Burgbernheim - Person schwer verletzt

Bad Windsheim (ots)

Am heutigen Donnerstag (03.08.2023) ereignete sich bei Burgbernheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein Verkehrsunfall zwischen einem Zug und einem Pkw. Ein 61-jähriger Mann wurde hierbei schwer verletzt.

Gegen 15:00 Uhr befuhr der Fahrer eines BMW die Windsheimerstraße in Richtung Süden (Burgbernheim). Am dortigen Bahnübergang kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem Zug, welcher von Steinach in Richtung Neustadt a.d. Aisch unterwegs war. Der Bahnübergang ist unbeschrankt, jedoch mit Warnlichtern gesichert.

Der Pkw wurde ca. 150 bis 200 Meter mitgeschleift und kam - verkeilt unter dem Zug - zum Liegen.

Der Fahrer des Pkw zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen.

Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Bad Windsheim nehmen den Unfall zur Stunde vor Ort auf. Sie werden durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Burgbernheim unterstützt.

Der Bahnverkehr zwischen Steinach und Neustadt a.d.Aisch ist derzeit eingestellt. Dieser Zustand wird noch bis ca. 18:30 Uhr andauern.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell