POL-MFR: (912) Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberasbach - hoher Sachschaden

Nürnberg (ots) - Am Mittwochabend nahmen Polizeibeamte einen 21-Jährigen vorläufig fest, da sich dieser mit Schutzweste und Pistole bewaffnet in der Innenstadt aufhielt. Bei der Waffe handelte es sich um eine Soft-Air Waffe. Gegen 19:20 Uhr meldeten Zeugen eine Person am Pferdemarkt, welche eine Schutzweste ...

mehr