PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Bäckereifiliale +++ Anhängerteile gestohlen +++ Scheibe einer Kirche eingetreten +++ Diebesgut gefunden - Geschädigte gesucht +++

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbruch in Bäckereifiliale,

Elbtal-Elbgrund, Mainzer Landstraße, Sonntag, 08.10.2023, 13:00 Uhr bis Montag, 09.10.2023, 05:15 Uhr

(wie) Einbrecher haben in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Bäckerei in Elbgrund heimgesucht. Eine Mitarbeiterin bemerkte am frühen Morgen den Einbruch, als sie den Verkaufsraum betreten wollte. Offenbar hatten Unbekannte die Seitentür der Bäckerei an einem Supermarkt in der Mainzer Landstraße aufgehebelt und waren so in das Innere des Gebäudes gelangt. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten, brachen die Kasse auf und durchwühlten die Einrichtung. Mit Bargeld als Beute flohen der oder die Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Anhängerteile gestohlen,

Elz, Vor den Eichen, Freitag, 06.10.2023 bis Montag, 09.10.2023

(wie) Am Wochenende haben Unbekannte Teile von mehreren Anhängern in Elz entwendet. Bisher Unbekannte hatten sich einem Gewerbegrundstück an der Straße "Vor den Eichen" genähert und von der B 8 kommen den Maschendrahtzaun gewaltsam geöffnet. Auf dem Gelände demontierten die Diebe Reifen, Anhängerzugmäuler und Unterlegkeile im Wert von circa 3.000 EUR. Anschließend flohen die Unbekannten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Für den Abtransport müsste ein Fahrzeug genutzt worden sein. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Scheibe einer Kirche eingetreten,

Limburg, Tilemannstraße, Montag, 09.10.2023, 20:25 Uhr

(wie) Ein junger Mann hat am Montagabend eine Glasscheibe an einer Kirche in Limburg eingetreten und sich dabei verletzt. Die Polizei wurde gegen 21:00 Uhr in die Tilemannstraße gerufen, da an der dortigen Kirche St. Hildegard eine zerstörte Scheibe entdeckt worden war. Die Mitteilerin führte die Beamten auf die Rückseite des Gebäudes, wo die Glasscheibe offensichtlich mutwillig zerstört worden und ein Schaden von circa 5.000 EUR entstanden war. Bei der Sachverhaltsaufnahme meldete sich eine Zeugin bei der Streife, die eine Gruppe Jugendlicher beobachtet hatte, welche aufgeregt über die Beschädigung diskutiert hatten und aufgrund einer Verletzung zum Krankenhaus gelaufen waren. Daraufhin fuhr die Polizeistreife zum Krankenhaus und konnte dort einen 18-Jährigen antreffen, der sich wegen einer Schnittverletzung am Bein behandeln lassen wollte. Die Beamten stellten die Identität des jungen Mannes fest und konfrontierten ihn mit dem Tatvorwurf. Der 18-Jährige gab an, aus Panik wegen gesundheitlicher Probleme eines Begleiters gegen die Scheibe getreten zu haben. Anschließend wurde der junge Mann wegen seiner Schnittverletzung behandelt. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Diebesgut gefunden - Geschädigte gesucht, Weilburg-Kubach, Freitag, 29.09.2023

(wie) In der Nacht zum 29.09.2023 kam es im Industriegebiet/ Wohngebiet in Weilburg-Kubach zu zwei angezeigten Diebstählen aus PKW, außerdem zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl aus einer Bäckerei und einem Hausfriedensbruch mit versuchtem Diebstahl bei einem Möbelhaus. Im Laufe des Freitags, den 29.09.2023, fand einer der Geschädigten seine entwendete Laptoptasche in Tatortnähe wieder, zusammen mit anderen Gegenständen, die nicht aus seinem Besitz sind und deren Herkunft bislang unbekannt ist. (siehe Lichtbilder) Somit gehen die Ermittler davon aus, dass die Gegenstände aus weiteren Diebstählen in der Nacht stammen, die noch nicht zur Anzeige gebracht wurden. Die Polizei in Weilburg ermittelt und nimmt Hinweise unter 06471/ 9386-0 entgegen. Wenn Sie die Gegenstände wiedererkennen oder selbst Opfer eines Diebstahls oder gar Einbruchs geworden sind, melden Sie sich bei der Polizei.

5. Raser auf der B 54,

Hadamar, Bundesstraße 54, Montag, 09.10.2023, 10:00 Bis 11:45 Uhr

(wie) Am Montagvormittag hat die Polizei bei einer Geschwindigkeitsüberwachung neben den üblichen "Zuschnellfahrern" auch einen "Raser" geblitzt. Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizei hatten ihr Messgerät an der B54, in Höhe des Parkplatzes "Frosch" in Fahrtrichtung Limburg aufgebaut. Während der Messezeit von 10:00 Uhr bis 11:45 Uhr passierten 420 Fahrzeuge die Messstelle, von denen 28 zu schnell unterwegs waren und daher "geblitzt" wurden. Bei neun Fahrzeugen war die Geschwindigkeit so hoch, dass es zum einem Punkteeintrag beim KBA in Flensburg kommen wird. Ein Autofahrer übertrieb es derart mit seiner Geschwindigkeit von 153 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h, dass er sich nun auf ein Fahrverbot einstellen muss. Nicht angepasste Geschwindigkeit ist immer noch eine der Hauptunfallursachen auf unseren Straßen. Daher überwacht die Polizei die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten für Ihre Sicherheit!

Autobahnpolizei

1. Betrunkener begeht Unfallflucht,

Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Montag, 09.10.2023, 23:30 Uhr

(wie) Ein Betrunkener hat in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Sachschadensunfall auf der A 3 bei Bad Camberg verursacht und ist anschließend einfach weitergefahren. Verkehrsteilnehmer meldeten der Autobahnpolizei gegen 23:30 Uhr einen betrunkenen Mann, der mit einem silbernen Citroen Berlingo von einer Tankstelle los und auf die Autobahn in Richtung Köln gefahren sei. Ein Zeuge fuhr hinter dem Fahrzeug her und gab die jeweilige Position an die anfahrende Streife durch. In der Baustelle hinter Bad Camberg fuhr der Citroën dann gegen die Baustellenabsicherung und verursachte dabei einen Schaden. Trotzdem setzte der Fahrer die Reise fort. Zwischen Limburg und Diez konnte die Streife der Autobahnpolizei den Wagen am Elzer Berg einholen und anhalten. Der 33-Jährige Fahrer war derart betrunken, dass ein Alkoholtest nicht möglich war. Daher nahmen die Beamten den Mann fest und brachten ihn zur Dienststelle, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Nach Bezahlung einer Sicherheitsleistung durfte der 33-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Den Fahrzeugschlüssel behielten die Beamten. Bei dem Unfall war ein Schaden von circa 1.000 EUR entstanden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell