PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Auto gestohlen und stehen lassen +++ Bierkrug fliegt bei Auseinandersetzung +++ Ins Gesicht geschlagen +++ Unfallfluchten +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Auto gestohlen und stehen lassen,

Brechen, Berliner Straße, Samstag, 14.10.2023, 03:00 Uhr bis Samstag, 14.10.2023, 07:45 Uhr

(wie) In Bad Camberg ist in der Nacht auf Samstag ein Auto gestohlen und später in Niederbrechen stehen gelassen worden. Eine Zeugin informierte am Samstagmorgen die Polizei, da sie in der Baustelle der Villmarer Straße in Niederbrechen ein offenstehendes Fahrzeug mit eingeschalteter Warnblinkanlage entdeckt hatte. Eine Streife sah sich das blaue Renault Cabriolet an, welches trotz Niederschlags mit geöffnetem Dach in der Baustelle stand. Unter dem Fahrzeug war ein Wagenheber platziert. Nach einer Spurensicherung kontaktierten die Beamten den Fahrzeughalter des nicht angemeldeten Renaults. Dieser hatte von dem Diebstahl bis dahin noch nichts mitbekommen. Das Fahrzeug war bis zum Diebstahl in der Grundstückseinfahrt in der Wiesenstraße abgestellt gewesen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Bierkrug fliegt bei Auseinandersetzung, Selters-Eisenbach, Hauser Weg, Sonntag, 15.10.2023, 01:15 Uhr

(wie) Bei einer Auseinandersetzung bei einer Veranstaltung in Eisenbach sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Menschen verletzt und ein Bierglas geworfen worden. Ein bisher Unbekannter geriet am Sportplatz in Hauser Weg mit einem anderen Mann in Streit und schlug diesem dabei ins Gesicht. Als ein 21-Jähriger dazwischen gehen und schlichten wollte, warf der Unbekannte seinen leeren Bierkrug in dessen Richtung und verfehlte ihn nur knapp. Trotzdem wurde der 21-Jährige beim Ausweichen offenbar verletzt. Der Täter floh daraufhin in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Ins Gesicht geschlagen,

Hadamar, Mainzer Landstraße, Sonntag, 15.10.2023, 02:00 Uhr

(wie) In Hadamar ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Mann von einem anderen unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden. Der 28-Jährige war mit Begleitern auf dem Rückweg nach Hause, als er in der Mainzer Landstraße ein Fahrzeug sah, dessen Insassen offenbar Startprobleme hatten. Als der Mann seine Hilfe anbot, soll einer der Insassen ausgestiegen sein und dem 28-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Hierbei kam es zu einer Verletzung der Nase. Der Schläger wurde als 20 bis 25 Jahre alt und dunkelhäutig beschrieben. Er trug eine karierte Jacke, Jeans und weiße Schuhe. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Mann möglicherweise durch Schlag verletzt, Waldbrunn-Ellar, Obere Hohl, Samstag, 14.10.2023, 18:50 Uhr

(wie) Am Samstagabend ist in Ellar ein stark betrunkener Mann möglicherweise durch einen Faustschlag verletzt worden. Die Polizei wurde kurz vor 19 Uhr in die Straße "Südhang" gerufen, da Anwohner dort einen Betrunkenen gesehen hatten, der angegeben habe geschlagen worden zu sein. Eine Streife kümmerte sich um den 47-Jährigen und befragte ihn zum Sachverhalt. Der Mann hatte offenbar den Nachmittag mit Bekannten in einer Wohnung in der Straße "Obere Hohl" verbracht und dort viel Alkohol getrunken. Hierbei sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei welcher der 47-Jährige geschlagen worden sei. Die Beamten versuchten mit allen Beteiligten zu sprechen, was sich aufgrund der erheblichen Alkoholisierung und der Sprachbarriere als schwierig herausstellte. Atemalkoholtests der Männer zeigte Werte von um die drei Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eröffnet. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

5. Zechpreller droht mit Messer,

Dornburg-Frickhofen, Langendernbacher Straße, Sonntag, 15.10.2023, 00:30 Uhr

(wie) In Frickhofen hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Zechpreller mit einem Messer gedroht. Der 38-Jährige war als Gast in einer Kneipe in der Langendernbacher Straße gewesen und hatte sich Getränke servieren lassen. Als es ans Bezahlen ging, gab der Mann an kein Geld dabei zu haben. Plötzlich zog er ein Messer und bedrohte die Anwesenden. Zusätzlich soll er weitere Getränke gefordert haben. Anderen Gästen gelang es, den 38-Jährige zu entwaffnen, welcher daraufhin verschwand. Anhand von Zeugenaussagen konnte die Polizei den Tatverdächtigen identifizieren, zu Hause antreffen und befragen. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Da der Mann bei zwei Sachbeschädigungen in der Nacht in Villmar als Tatverdächtiger ermittelt wurde, sprachen die Beamten einen Platzverweis für die betreffenden Örtlichkeiten aus. Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

6. Brandstiftung in ehemaligem Hotel,

Weilburg, Ahäuser Weg, Sonntag, 15.10.2023, 13.20 Uhr

(wie) Am Sonntag ist in einem ehemaligen Hotel in Weilburg Feuer gelegt worden. Ein Angler verständigte gegen 13:20 Uhr die Rettungskräfte, da er aus dem baufälligen Gebäude am Ahäuser Weg Rauch herauskommen sehen hatte. Bei Eintreffen der Polizei löschte die Feuerwehr bereits ein kleines Feuer in einem der ehemaligen Badezimmer. Offenbar hatte ein Unbekannter Kleidung in einer Dusche angesteckt. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

7. Betrunkener randaliert in Ahlbach,

Limburg-Ahlbach, Langstraße Samstag, 14.10.2023, 22:00 Uhr

(wie) In Ahlbach hat am späten Samstagabend ein Mann randaliert, Menschen bedroht und Gegenstände beschädigt. Die Polizei wurde in die Landstraße gerufen, da ein 25-Jähriger dort vor dem Haus seiner Ex-Freundin randalieren würde und versuche, die Haustür einzutreten. Beim Eintreffen der Streife kam der Mann in der Ziegelstraße direkt aggressiv auf die Streife zu und beleidigte die Beamten. Als die Polizisten aus dem Fahrzeug stiegen, floh der 25-Jährige zu Fuß in Richtung Friedhofstraße. An einem Haus schlug er dort die Glasscheibe der Eingangstür ein und begab sich in das Innere, von wo aus er die Beamten von einem aus dem Obergeschoss heraus beschimpfte. Schließlich konnte er aus dem Haus herausgeholt und festgenommen werden. Seine Schnittwunden an den Händen mussten medizinisch versorgt werden. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es in der Langstraße zuvor zu diversen Bedrohungen, Beleidigungen und Sachbeschädigungen gekommen war. Der alkoholisierte Mann wurde schließlich in einer Fachklinik vorgestellt und untergebracht. Er wird sich nun in diversen Ermittlungsverfahren verantworten müssen. Hinweise zu dem Sachverhalt erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

8. Unfall mit Verletzten verursacht und geflüchtet, Limburg, Bundesstraße 8/Offheimer Weg, Freitag, 13.10.2023, 15:00 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall in Limburg sind am Freitagnachmittag zwei Menschen verletzt worden, der Unfallverursacher floh von der Unfallstelle. Ein 23-Jähriger befuhr mit einem Mercedes Sprinter die B 8 von der B 49 kommend in Richtung Elz. Kurz vor der Kreuzung zum Offheimer Weg stockte der Verkehr, was der Fahrer offenbar zu spät bemerkte und gegen das Heck eines Dacia fuhr, der von einem 69-Jährigen gesteuert wurde. Der Dacia wurde hierdurch gegen das Heck eines Volvo geschoben, in dem ein 52-Jähriger am Steuer saß. In den beiden Fahrzeugen wurden jeweils die Beifahrerinnen verletzt. Nach dem Unfall ergriffen der Fahrer und der Beifahrer die Flucht. Der Unfallverursacher konnte aber von der Polizei ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf 15.000 EUR geschätzt. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

9. Telefonmast umgefahren - Zeugen gesucht, Villmar-Weyer, Landesstraße 3021, Sonntag, 15.10.2023

(wie) Am Sonntag hat ein Unbekannter bei Villmar mit seinem Fahrzeug einen Telefonmast umgefahren und ist anschließend geflohen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der oder die Unbekannte befuhr wahrscheinlich mit einem Fahrzeug die L 3021 von Wolfenhausen kommend in Richtung Weyer und kam in einer Kurve von der Straße ab. Hierbei prallte das Fahrzeug gegen einen Telefonmast und beschädigte diesen massiv. Anschließend entfernte sich der oder die unfallverusachende Person unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 EUR geschätzt. Um den abgeknickten Mast kümmerte sich die Telekom. Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell