Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Polizei Herford führt Aktionswochenende durch- Infostand auf Oktoberfest

Bild-Infos

Download

Löhne (ots)

In der Zeit vom 29.09.2023 bis zum 03.10.2023 findet in Löhne das Oktoberfest und damit eine verbundene Gewerbeschau auf dem Festplatzgelände an der Lübbecker Straße statt. Die Kreispolizei Herford wird auf der dortigen Gewerbeschau mit einem Informationsstand zu den Themen Einbruchschutz und Taschendiebstahl zu finden sein. "Wir wollen mit der Aktionswoche die Bürgerinnen und Bürger für das Thema sensibilisieren und somit auch das Hinweisaufkommen zu verdächtigen Wahrnehmungen über den polizeilichen Notruf steigern. Es sollen die Anzahl der gesicherten Wohnungen und Häuser deutlich erhöht und betroffenen Opfern Handlungsempfehlungen nach vollendeten Einbrüchen vermittelt werden". Ebenso werden die verschiedenen Tricks von Taschendieben erläutert und wie man sich am besten davor schützen kann. Am 01.10.2023 und am 03.10.2023 wird jeweils um 14:00 Uhr ein Vortrag zum Thema Einbruchschutz stattfinden, an dem interessierte Bürger teilnehmen können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell