POL-LM: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Kaufland +++ Sexuelle Belästigung auf dem Oktoberfest Limburg +++ mehrere Pkw aufgebrochen+++Pkw auf Poller aufgefahren+++

Limburg (ots)

Pressenmeldung der Polizeistation Limburg vom 15.10.2023 (RD)

+++ Verkehrsunfallflucht Parkplatz Kaufland Limburg+++

Tatort: 65549 Limburg, Westerwaldstraße 111

Tatzeit: 14.10.2023 / 13:34 Uhr- 15:30 Uhr

Am Samstag, den 14.10.2023 wurde ein, in der Zeit von 13:45 Uhr- 15:30 Uhr auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes, abgestellter PKW Peugeot 208 in der Farbe schwarz von einem bislang nicht bekannten anderen Fahrzeug im Bereich des linken hinteren Kotflügels beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431- 9140-0 in Verbindung zu setzen.

+++Sexuelle Belästigung auf dem Limburger Oktoberfest+++

Tatort: 65549 Limburg, Ste.-Foy- 23, Markthalle

Tatzeit: 14.10.2023 ca. 23:00 Uhr

Im Zuge des Limburger Oktoberfestes wurde eine 30-Jährige Geschädigte durch einen bislang nicht bekannten männlichen Täter unsittlich berührt. Aufgrund dieser unsittlichen Berührungen kam es im Anschluss im Foyer der Markthalle zu einem Tumult, welcher jedoch durch vor Ort befindliche Polizeikräfte unterbunden werden konnte. Hinweisgeber oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431- 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Pressemeldung der Polizeistation Weilburg vom 15.10.2023 (JB)

+++Mehrere Pkw aufgebrochen+++

Tatort: Hainallee in 35781 Weilburg

Tatzeit: 14.10.2023

Gleich zwei Pkw wurden am 14.10.2023 in Weilburg von Dieben heimgesucht.

Die Eigentümer eines Vw Passat bzw. eines Renault Megane hatten ihre Fahrzeuge jeweils in der Hainallee zwischen dem Kino und dem Eisernen Steg abgestellt. Während der Abwesenheit der Eigentümer wurde durch bislang unbekannte Täter jeweils eine Scheibe des Fahrzeuges eingeschlagen und es wurden Wertgegenstände aus den Fahrzeugen entwendet.

Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich unter 06431-91400 mit der Kriminalpolizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

+++Pkw auf Poller aufgefahren+++

Unfallort: Marktstraße in 35781 Weilburg

Unfallzeit: 14.10.2023, 14:00 Uhr

Eine 79-jährige Frau aus Weilburg beabsichtigte mit ihrem Pkw Seat Ibiza von der Marktstraße in Weilburg in Richtung Marktplatz zu fahren. Eine Zufahrt über die Marktstraße ist am Wochenende grundsätzlich für Pkw nicht möglich. Lediglich berechtigte Verkehrsteilnehmer können mittels einer Fernbedienung einen dortigen Poller absenken und so weiter in den Bereich einfahren. Zur Unfallzeit hatte kurz vor der Fahrerin des Seat eine berechtigte Verkehrsteilnehmerin den Poller abgesenkt und war in den Bereich eingefahren. Noch während der Poller wieder hochfuhr, war die Weilburgerin mit ihrem Pkw ebenfalls weiter in Richtung Marktplatz gefahren, sodass der Seat in der Folge von dem Poller erfasst und beschädigt wurde.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell