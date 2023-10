Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzungen, Sachbeschädigung und Festnahme auf Daadener Grillhütte

Daaden (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf einer Feier, welche auf der Wilhelm-Fischbach-Hütte in Daaden ausgetragen wurde, zunächst gegen 02:30 Uhr zu mehreren Körperverletzungen. Nach Angaben der Geschädigten seien diese durch die mit Schlagwerkzeugen bewaffneten männlichen Täter unvermittelt angegriffen und verletzt worden. Es soll sich hierbei um mindestens 5-8 männliche Angreifer gehandelt haben, welche als türkischstämmig beschrieben wurden und teilweise aus der VG Betzdorf-Gebhardshain stammen sollen. Sie sollen zuvor keine Gäste der Feier gewesen sein und mit einem PKW oder mehreren PKW zu der im Wald befindlichen Örtlichkeit eingereist sein. Hinweise zu diesen Tatverdächtigen oder deren PKW bitte an die Polizei Betzdorf. Gegen 05:40 Uhr mussten jedoch erneut die Ordnungshüter, Rettungsdienst und Notarzt anrücken. Gemeldet war ein stark blutender junger Mann. Wie sich jedoch herausstellte hat der 19jährige -vermutlich aus Zorn- eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich hierbei eine Schnittwunde an der Hand zugezogen, welche ärztlicher Versorgung bedurfte. Im Zuge der polizeilichen Einsatzabwicklung wurde bei der zunächst "unklaren Lage" ein PKW kontrolliert, welche bei Eintreffen der Polizeifahrzeuge das Gelände verlassen wollte. Einer der vier Insassen, von denen alle bereits über teils erhebliche polizeiliche Erkenntnisse verfügten, wurde mittels Haftbefehl gesucht und konnte festgenommen werden. Der 29jährige wurde im weiteren Verlauf der JVA Koblenz zugeführt. Die Ermittlungen zu den Körverletzungsdelikten und der Sachbeschädigung dauern an.

