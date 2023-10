Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Daaden (ots)

Am Freitag, 13.10.2023, kam es in der Zeit zwischen 10:15 und 13:15 Uhr, auf dem Parkplatz am evangelischen Kindergarten in Daaden, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei wurde ein geparkter schwarzer VW Polo linksseitig an der Heckstoßstange beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat der bislang unbekannte Unfallverursacher den Schaden hervorgerufen und sich von der Örtlichkeit entfernt. Hinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell