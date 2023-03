Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Witterungsbedingter Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Asbach (ots)

Der 23jährige Fahrer eines Renault Twingo befuhr am gestrigen Morgen gegen 07:00 Uhr die L272 aus Richtung Asbach kommend in Fahrtrichtung Asbach OT Schöneberg, als er auf der winterglatten Fahrbahn in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge geriet er mit seiner Fahrzeugfront in den Gegenverkehr, wo er frontal mit dem Pkw eines 38jährigen Mannes zusammenstieß. Beide Fahrzeuge kamen nach der Kollision im Straßengraben zum Stehen, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 38jährige Unfallbeteiligte verletzte sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

