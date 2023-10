POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Altenkirchen-Am frühen Sonntagmorgen, 15.10.2023, um 04:20 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Parfümerie in der Wilhelmstraße in Altenkirchen ein. Dazu wurde die Haupteingangstür gewaltsam geöffnet. Zur Höhe des Diebesguts liegen noch keine Informationen vor. Die Täter flüchteten mit einem PKW vom Tatort. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0.

