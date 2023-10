Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fund einer Weltkriegs-Granate

Niederbreitbach (ots)

Am Samstag, den 14.10.2023 um 11:17 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Mitteilung über den Fund einer möglichen Weltkriegs-Bombe am Sportplatz Niederbreitbach. Das Objekt war im Rahmen von Baggerarbeiten zufällig freigelegt worden. Nach einer ersten Räumung und Absperrung der Örtlichkeit konnte das Objekt durch die Polizei in Augenschein genommen werden. Es dürfte sich um eine sogenannte Kanonen-Granate handeln. Die Entschärfung erfolgt voraussichtlich bereits am heutigen Tag durch den Kampfmittelräumdienst. Bitte meiden Sie für die Dauer des Einsatzes den abgesperrten Bereich um den Sportplatz Niederbreitbach. Es besteht KEINE Gefahr für die nicht abgesperrten Bereiche.

