Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Transporter beschädigt Schild und entfernt sich vom Unfallort

Puderbach-Reichenstein (ots)

Am Freitag, den 13.10.2023 um 11:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Im Wiesengrund" in Puderbach-Reichenstein. Laut einem Zeugen beschädigte ein Transporter beim Rangieren ein Verkehrsschild und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort in Fahrtrichtung Daufenbach. Konkretere Hinweise auf den Verursacher fehlten jedoch.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

