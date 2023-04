Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/RNK - BAB 6, Rastanlage Kraichgau/Süd - Umparkversuch endet im Verkehrsunfall

Sinsheim/RNK (ots)

Am frühen Samstagmorgen, kurz vor 02.00 Uhr, versuchte ein 38-jähriger Lkw-Fahrer seinen Sattelzug auf den Parkplätzen der Tank- und Rastanlage Kraichgau/Süd umzuparken, nachdem er von anderen Verkehrsteilnehmern auf sein Parkverhalten angesprochen wurde. Bei dem Versuch, zwischen zwei Sattelzügen auszuparken, streifte der 38-Jährige die rechts und links geparkten Lkw, wodurch diese beschädigt wurden. Den hinzugerufenen Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Walldorf war die Unfallursache schnell klar, nachdem in der Atemluft des 38-jährigen Lkw-Fahrers deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden konnte. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der 38-Jährige musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt auf das Polizeirevier Sinsheim begleiten und sein Führerschein abgeben. An den drei beteiligten Sattelzügen entstand ein Gesamtschaden von knapp 25.000EUR.

