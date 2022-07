Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachtrag zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 29.07.2022

Offenbach (ots)

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Unfall mit Schwerverletzten - BAB 66/Gemarkung Hanau

Ein schwerwiegender Unfall ereignete sich am frühen Freitagabend gegen 17:38 Uhr auf der BAB 66 zwischen den Anschlussstellen Erlensee und Hanau-Nord in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer aus Frankfurt verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem vor ihm fahrenden VW-Golf, der mit einer 5-köpfigen Familie aus Kesselstadt besetzt war. Beide Autos gerieten ins Schleudern und kamen erheblich beschädigt (Totalschäden) abseits der Fahrbahn zum Stehen. Während der Fahrer des BMW den Aufprall unverletzt überstand, erlitten die Insassen des VW-Golf zum Teil schwerste Verletzungen. Drei Erwachsene wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Ein 3-jähriges Mädchen kam mit leichten Verletzungen vorsorglich ebenfalls in eine Klinik. Ein 7-jähriger Bub musste mit schwersten Verletzungen mittels Hubschrauber in eine Klinik nach Darmstadt geflogen werden. Die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen vor Ort war, stellte beim BMW-Fahrer Alkoholeinfluss fest. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins wurde durch die Staatsanwaltschaft Hanau ebenso angeordnet wie die Hinzuziehung eines Gutachters zwecks Rekonstruktion des Unfallgeschehens. Die Vollsperrung in Fahrtrichtung Frankfurt konnte erst um 21:50 Uhr aufgehoben werden. Insgesamt waren an der Unfallstelle 8 Rettungswagen, 3 Notarztwagen und 9 Feuerwehrleute der Feuerwehr Hanau im Einsatz.

Offenbach am Main, 29.07.2022, RENKER, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell