Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Vorsicht Betrüger

Germersheim (ots)

Erneut kam es zu einem Betrug mit der dreisten WhatsApp-Masche. So erhielten mehrere Opfer aus Germersheim und der Verbandsgemeinde Bellheim eine WhatsApp-Nachricht von ihren vermeintlichen Kindern, dass ihr Handy kaputtgegangen sei und sie doch bitte ihre neue Erreichbarkeit in ihr Smartphone einspeichern sollen. Die Ganoven verwickeln die Opfer in eine längere Konversation und verschafften sich dadurch Vertrauen. Letztendlich kommt es dann zu einer Geldforderung. Die Polizei appelliert: Schützen Sie ihren WhatsApp-Account vor Betrug. Entlarven Sie Betrüger, indem Sie um eine Sprachnachricht bitten oder rufen Sie vor einer Überweisung die Person an, um deren Identität zu überprüfen. Nur so können Sie sicher sein, dass keine fremde Person Ihren Account missbräuchlich verwendet. Glücklicherweise haben alle Opfer den Betrugsversuch durschaut.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell