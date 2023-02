POL-PDLD: Einbruchserie in Schrebergärten

Kuhardt (ots) - Am 07.01.2023 ereignete sich in Kuhardt ein Verkehrsunfall (siehe Pressemitteilung vom 08.01.2023), bei dem ein 83-jähriger Pedelec Fahrer schwer verletzt wurde. Der Rentner verstarb am 04.02.2023 an den Folgen seiner Verletzungen. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern weiter an. Ursprüngliche Meldung: ...

