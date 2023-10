POL-PDNR: Schwerer Unfall im Begegnungsverkehr

Hanroth (ots) - In der Nacht vom 12.10.2023 auf den 13.10.2023 entwendete eine unbekannte Täterschaft einen Rasenmähroboter von einem Grundstück in der Hauptstraße. Die dazugehörige Ladestation wurde ebenfalls entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

