Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach Parkplatzunfall

Linz/Rhein (ots)

Am 13.10.2023 parkte die Geschädigte ihren PKW im Zeitraum von 14:00 bis 14:20 Uhr auf dem Parkplatz des ALDI Marktes in Linz. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie eine großflächige Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest. Vermutlich hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bei Fahren in oder aus der danebenliegenden Parklücke den geparkten PKW beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Polizei Linz nimmt Zeugenhinweise entgegen.

