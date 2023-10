POL-PDNR: Körperverletzung

Dierdorf (ots) - Im Zeitraum von Sonntagmittag bis Donnerstagmorgen haben bisher unbekannte Täter versucht, in den REWE Einkaufsmarkt in der Königsberger Straße in Dierdorf einzubrechen. Den Tätern ist es nicht gelungen, in den Markt einzudringen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen ...

