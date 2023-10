Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegenstand von Brücke geworfen - Zeugen und mögliche weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Eine Unbekannte Person hat am Sonntag (24.09.2023) offenbar einen Gegenstand auf die Bundesstraße 27 geworfen und das Auto einer 61 Jahre alten Frau beschädigt. Die 61-Jährige fuhr gegen 17.00 Uhr mit ihrem Mercedes die Bundesstraße entlang in Richtung Degerloch. Als sie auf Höhe der Plieninger Straße fuhr, nahm sie eine Person auf der Brücke wahr und hörte kurz darauf einen lauten Knall. Erst am nächsten Tag entdeckte die Frau eine große Delle in der Motorhaube und erstattete am Mittwoch (04.10.2023) Anzeige bei der Polizei. Eine Beschreibung der Person auf der Brücke liegt nicht vor. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

