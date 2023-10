Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 31-jährigen Fußgänger angefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 31 Jahre alter Fußgänger ist am Montagabend (02.10.2023) in der Hauptstraße von einem Mercedes erfasst und schwer verletzt worden. Der 31-Jährige überquerte gegen 21.10 Uhr auf Höhe der Schwabengalerie die Fahrbahn, als ihn das silberne Mercedes-Cabrio erfasste. Anschließend flüchtete der Fahrer des Mercedes in Richtung der Autobahn 831. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Eine Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief zunächst ohne Ergebnis. Polizeibeamte entdeckten schließlich das Auto mit niederländischem Kennzeichen im Bonhoefferweg und beschlagnahmten es. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

