POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer hat am Montagabend (02.10.2023) bei einem Verkehrsunfall in der Cannstatter Straße leichte Verletzungen erlitten. Der 28-Jährige war gegen 18.35 Uhr in Richtung König-Karls-Brücke mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Kurz nach der Kreuzung Cannstatter Straße/Heilmannstraße wich der Motorradfahrer einem, in eine Tankstelle einfahrenden, ...

