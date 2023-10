Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer hat am Montagabend (02.10.2023) bei einem Verkehrsunfall in der Cannstatter Straße leichte Verletzungen erlitten. Der 28-Jährige war gegen 18.35 Uhr in Richtung König-Karls-Brücke mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Kurz nach der Kreuzung Cannstatter Straße/Heilmannstraße wich der Motorradfahrer einem, in eine Tankstelle einfahrenden, 32-jährigen Honda-Fahrer aus. Bei dem Ausweichmanöver kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge waren neben dem 28-Jährigen noch drei weitere Motorradfahrer mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des 28-Jährigen, den drei weiteren Motorradfahrern und den Unfallumständen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

