Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Technischer Defekt setzt Wäschetrockner in Brand

Karlsruhe (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Donnerstagnachmittag ein Wäschetrockner im Anbau eines Wohnhauses in Rheinsheim in Brand.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge bemerkten Anwohner gegen 15:00 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in der Oskar-Frey-Straße und wählten den Notruf. Den alarmierten Feuerwehren aus Philippsburg, Oberhausen-Rheinhausen und Waghäusel gelang es durch ihr rasches Eingreifen das Feuer zu löschen und so ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude zu verhindern. Das Erdgeschoss des Anbaus brannte indessen völlig aus. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs offenbar nicht im Haus, sodass niemand verletzt wurde. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 70.000 Euro.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Oskar-Frey-Straße für rund zwei Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Larissa Großmann, Pressestelle

