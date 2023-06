Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Autofahrer missachtet Vorrang - Motorradfahrer verletzt

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18:20 Uhr war ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin in Karlsbad in einen Verkehrsunfall verwickelt. Ein 20-jähriger Autofahrer missachtete offenbar beim Abbiegen von der Benzstraße auf einen Parkplatz den Vorrang eines ihm entgegenkommenden Motorradfahrers. In der Folge kam es zur Kollision. Der 22-jährige Kraftradfahrer und seine Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen, welche in einem Krankhaus versorgt wurden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Steffen Schulte, Pressestelle

