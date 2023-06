Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hochwertige E-Bikes in der Nordweststadt gestohlen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwochabend, 20:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 09:00 Uhr Zutritt auf das Gelände einer Firma in der Neureuter Straße in Karlsruhe. Im Anschluss daran hebelten die Einbrecher eine Personaleingangstür auf und gelangten so in das Innere der Firma. Im Verkaufsraum entwendeten die Diebe zwei hochwertige E-Bikes sowie Wechselgeld aus einer Kasse. Auf der Suche nach weiterer Beute brachen die Täter eine Bürotür im oberen Stockwerk auf und nahmen weiteres Wechselgeld aus einer Schublade an sich.

Der Diebstahls- und Sachschaden liegt im geschätzten fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721 666 3611 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

