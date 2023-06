Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Pkw fährt Fußgängerin an

Karlsruhe (ots)

Eine 36-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Bruchsal von einem Pkw angefahren und dabei leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 39-Jähriger mit einem Transporter kurz nach 16:00 Uhr auf der Württemberger Straße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung der Hans-Thoma-Straße wollte er nach rechts abbiegen. Dabei übersah er offenbar die 36-jährige Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte. Durch die Kollision kam die 36-Jährige auf der Fahrbahn zu Fall und zog sich Prellungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An dem Transporter entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Julian Scharer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell