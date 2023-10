Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Straßenraub - Tatverdächtige festgenommen -

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am späten Montagabend (02.10.2023) zwei Rumänen im Alter von 20 und 24 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, ein Paar ausgeraubt zu haben. Der 24-jährige Rumäne traf sich gegen 21.00 Uhr mit einem 40-jährigen Rumänen und seiner 19-jährigen Lebensgefährtin zur Aussprache im Bereich des Arnulf-Klett-Platzes. Im Laufe dieses Gesprächs riss der 24-Jährige dem 40-Jährigen dessen Kette vom Hals, schlug ihm mit der Faust auf den Mund und trat ihm mit dem Fuß ins Gesicht, als er zu Boden ging. Hier fiel dann die Kette zu Boden und es kam zu einem Gerangel. Hierbei schlug der 24-Jährige mit einer Krücke auf den Kopf des 40-Jährigen ein, so dass dieser bewusstlos wurde. Anschließend entfernte er sich mit der Geldbörse des 40-Jährigen in einem Pkw, der von einem 20-jährigen Rumänen gelenkt wurde, in unbekannte Richtung. Die beiden mutmaßlichen Räuber konnten aufgrund von Angaben des Paares kurz vor Mitternacht in einem Hotel in Stuttgart-Vaihingen festgenommen werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden am 03.10.2023 dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell