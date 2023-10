Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kradlenker abgedrängt

Stuttgart-West (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am frühen Montagabend (02.10.2023) ein Motorradfahrer zu, der am Birkenkopf unterwegs war. Es entstand ein Sachschaden von zirka 4.000 Euro. Der 69-jährige Kradlenker befuhr gegen 17.25 Uhr die Rotenwaldstraße in Richtung Westbahnhof und benutzte hierbei den rechten von zwei Fahrstreifen. Vor ihm fuhr eine 24-jährige VW-Lenkerin auf der linken Fahrspur, die in Richtung Geißeichstraße führt. Unmittelbar vor der dortigen Ampel in Richtung Botnanger Sattel wechselte die 24-Jährige den Fahrstreifen nach rechts, übersah hierbei vermutlich den neben ihr fahrenden Motorradfahrer und es kam zur Berührung. Der 69-Jährige prallte anschließend mit seiner Yamaha gegen den Randstein und kam anschließend im dortigen Grünstreifen zu Fall. Der schwer verletzte Kradlenker wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Rotenwaldstraße in stadteinwärtiger Richtung immer wieder zeitweise gesperrt werden, es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell