Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Verstorbene Person im Mittellandkanal in Vinnhorst

Hannover (ots)

Am heutige Mittwoch wurde die Feuerwehr Hannover zu einer im Mittellandkanal versunkenen Person gerufen. Die Person wurde leblos unter Wasser aufgefunden, die sofortigen Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Gegen 17:20 Uhr erhielt die Regionsleitstelle Hannover durch die Polizei die Meldung, dass Passanten gesehen hätten, wie eine Person im Mittellandkanal untergegangen und nicht mehr aufgetaucht sei. Als die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte, darunter auch Rettungstaucher der Feuerwehr und der DLRG, am Mittellandkanal in der Nähe der Brücke der Beneckeallee eintrafen, bestätigte sich diese Meldung. Durch die Angaben der Passanten, die den Untergang der Person gesehen hatten, konnte der Suchbereich sehr gut eingegrenzt werden. So begaben sich sofort Kräfte der Wasserrettung in den Kanal. Auch ein Rettungsboot wurde eingesetzt, um die Suche auf dem Wasser zu unterstützen. Nach kurzer Suche konnte der leblose Körper des 23-jährigen durch einen Wasserretter der Feuerwehr unter Wasser an einer Spundwand aufgefunden werden. Trotz schnell eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen durch den Rettungsdienst und einen Notarzt verstarb die Person noch vor Ort.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen. Feuerwehr, DLRG und der Rettungsdienst waren bis 18:40 Uhr mit bis zu 17 Fahrzeugen und rund 45 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell