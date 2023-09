FW Hannover: Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall in Hannover-Oststadt

Hannover (ots) - Ein Feuer in Hannover Hainholz sorgte am heutigen Vormittag für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover. In einem Lagerhaus kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand im Kellerbereich des Gebäudes. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, jedoch dauerten die Lösch- und Aufräummaßnahmen an. Verletzt wurde niemand. Um 09:20 Uhr erreichte die ...

