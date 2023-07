Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 23.07.2023

Delmenhorst (ots)

Drei Personen bei Verkehrsunfall in Lemwerder leicht verletzt

Am 22.07.2023, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Werner-von- Siemens-Straße, 27809 Lemwerder, zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge drei Personen verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 31 jähriger polnischer Staatsangehöriger mit zwei Insassen mit einem PKW die Werner-von-Siemens-Straße als der Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über den PKW verlor, dieser in einen Straßengraben schleuderte und sich dann überschlug. Hierdurch wurden alle Insassen des PKW leicht verletzt, konnten sich jedoch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

