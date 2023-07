Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 23.07.2023

Wildeshausen: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten in Wildeshausen

Am Samstag, 22.07.2023, gegen 16:45 Uhr befuhr ein 43-jähriger Familienvater aus Wildeshausen mit seinem Ford die Ahlhorner Straße stadtauswärts. In Höhe einer Grundstückseinfahrt beabsichtigte der 43-Jährige nach links abzubiegen und musste aufgrund von Gegenverkehr bremsen. Dies bemerkte ein hinter ihm fahrender 38-Jähriger aus Großenkneten in seinem Audi zu spät. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß zwischen den Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der 43-Jährige, seine 52-jährige Frau, sowie das 9-jährige Kind leicht verletzt und an der Unfallstelle noch durch den Rettungsdienst erstversorgt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7.000,- EUR geschätzt.

