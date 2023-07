Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 22.07.2023

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort auf der BAB 1, Richtungsfahrbahn Hamburg, Anschlussstelle Holdorf, (Baustellenbereich, Gem. Holdorf) +++ Zeugenaufruf

Am Freitag, 21.07.2023, gegen 15:15 Uhr, beabsichtigte ein PKW-Wohnwagen-Gespann aus Dänemark an der Anschlussstelle Holdorf in Richtung Hamburg auf die BAB 1 aufzufahren. Beim Befahren des Beschleunigungsstreifens kam das Gespann zu weit nach links und touchierte den dort fahrenden Sattelzug aus dem Raum Diepholz. Dessen 60-jähriger Fahrer versuchte noch nach links auszuweichen, geriet dabei jedoch gegen einen neben ihm fahrenden PKW mit Stuttgarter Zulassung. Der 34-jährige Fahrer dieses PKW konnte daraufhin nicht mehr die Spur halten und kollidierte mit der Gleitschutzwand. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des Wohnwagengespanns entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von 30.000,- Euro.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalls unter der Telefonnummer: 04435-93160 melden.

Verkehrsunfall auf der BAB 1, Richtungsfahrbahn Münster, (Baustellenbereich, Gem. Harpstedt) +++ Zeugenaufruf

Am Freitag, 21.07.2023, gegen 18:25 Uhr, befuhr die 32-jährige Fahrerin eines PKW-Pferdeanhänger-Gespanns aus dem Raum Diepholz den rechten Fahrstreifen der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Groß-Ippener und Wildeshausen-Nord. Links neben ihr fuhr ein 40-jähriger aus Münster mit seinem PKW. In der nach links verlaufenden Verschwenkung der zwei Fahrstreifen kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Das Pferdeanhängergespann geriet ins Schleudern und drehte sich entgegengesetzt zur Fahrtrichtung. Beide Fahrstreifen waren daraufhin komplett blockiert. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zum Unfallzeitpunkt befand sich kein Tier im Anhänger. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000,- Euro.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalls unter der Telefonnummer: 04435-93160 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell